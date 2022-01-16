المرجعية العليا وتحذيرات عودة الدكتاتورية

2022/01/16 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسين فلسطين || هاجس الخوف بات يسيطر على العراقيين بعد كشف شكل التحالفات السياسية الأخيرة التي تنبثق من خلالها حكومة “الانتخابات المبكرة” التي من المؤمل تشكيلها تماشياً مع المُدَدِ الدستورية المحددة خصوصاً مع بروز ظاهرة الإقصاء والتغييب المتعمد لأطراف مهمة لها وزنها السياسي والنيابي وذلك بتأثير خارجي رسم شكل الحكومة القادمة من أحزاب […]

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