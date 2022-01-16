2022/01/16 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، العثور على كدس للعتاد في احدى قرى ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انه “بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت قوة من لواء المشاة الرابع في الفرقة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى واجب بحث وتفتيش […]

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