بعد إلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش.. ما آخر تطورات الصربي بعد خروجه من أستراليا؟

2022/01/16 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بعد أن تأييد محكمة أسترالية قرار الحكومة بإلغاء تأشيرته، وهو ما يعني عمليًا أنه خارج بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

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