خبير: امريكا تعمل على زيادة قواتها بالاتفاق مع شركائها داخل العراق

2022/01/16 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد الخبير الأمني كاظم الحاج ، الاحد ، أن الحكومة العراقية لم تتماشى مع الرؤية الوطنية المتمثلة بعراقٍ خالي من القوات الامريكية المحتلة، لافتا الى ان امريكا تعمل على زيادة قواتها بالاتفاق مع شركائها داخل العراق وخارجه.وقال الحاج في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الامريكية تعمل على زيادة اعدادها […]

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