2022/01/16 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: العامري سيلتقي مسعود بارزاني يوم غد في اربيل

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