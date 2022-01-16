انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل كنيس في تكساس ومقتل المنفذ

2022/01/16 | 16:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر من الشرطة أمام كنيس كوليفيل في 15 كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب أندي جاكوبسون كوليفيل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حرر ليل السبت الأحد أربعة أشخاص كانوا محتجزين في كنيس في مدينة كوليفيل في ولاية تكساس الأميركيّة، وخرجوا جميعهم سالمين، في حين قُتل منفّذ العمليّة الذي كان يُطالب بإطلاق […]

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