فيديو يظهر شخصين استهدفا منزل النائب عبطان في السيدية ببغداد

2022/01/16 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اظهر مقطع مصور، لحظة استهداف منزل القيادي في تحالف "تقدم" عبدالكريم عبطان، في منطقة السيدية ببغداد، يوم أمس.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ويبين المقطع الذي رصده "ناس"، (16 كانون الثاني 2022)، اللحظات الأولى لاستهداف المنزل، حيث اقترب شخصان من البوابة الرئيسية للأخير، ومن ثم رمى أحدهما مقذوفاً في الباحة الخارجية للمنزل، في حين كان الآخر يراقب المنطقة، لينفجر المقذوف بعد لحظات بعد رميه، بحسب ما وثقت كاميرات المراقبة.

وأصدر حزب تقدم "بزعامة الحلبوسي، بياناً بعد استهداف منزل النائب عبدالكريم عبطان في منطقة السيدية ببغداد.

وقال الحزب في بيانه الذي تلقاه "ناس"، ليلة السبت على الأحد (16 كانون الثاني 2022)، "ماضون في مشروعنا، وثابتون مع جمهورنا، نحو البناء والاعمار واستتاب الأمن ورفاهية شعبنا".

وأضاف البيان " لم و لن تهزنا اي زوبعات صبيانية".

وأفاد مراسل "ناس" في العاصمة بغداد باستهداف منزل القيادي في تحالف "تقدم" عبد الكريم عبطان الواقع بمنطقة السيدية بقنبلة يدوية.

وتشير الصور الواردة من مكتبه داخل المنزل إلى حدوث أضرار مادية.

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