الطلبة والنفط والكهرباء يحققون الفوز بالدوري الممتاز وزاخو ونفط ميسان يتعادلان

2022/01/16 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحقق نادي الطلبة، اليوم الاحد، فوزا بملعبة على نادي امانة بغداد بهدف مقابل لاشيء ضمن مباريات الجولة الأخيرة التاسعة عشر من المرحلة الأولى بدوري الكرة الممتاز .

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي، فيما واصل الانيق ضغطه بالشوط الثاني ليسجل الهدف الاول بالدقيقة 53 من قبل اللاعب مرتضى علي.

وبهذا الفوز وصل الطلبة للنقطة 36 بفارق نقطة عن ثاني الترتيب نفط الوسط.

وانتهت مباراة زاخو بملعبه مع نفط ميسان بالتعادل السلبي، في وقت فاز نادي النفط على سامراء بهدف دون مقابل و سجل هدف الفوز من قبل اللاعب وليد كريم.

وعلى ملعب التاجي تغلب نادي الكهرباء على الميناء بهدف نظيف حمل إمضاء محمد سلام بالدقيقة 10 من عمر المباراة.

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