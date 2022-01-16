3 قرى عراقية تشتري كاميرات بآلاف الدولارات لتأمين محيطها ليلا

2022/01/16 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي ، اليوم الأحد، بأن 3 قرى عراقية اضطر اهاليها لشراء كاميرات متطورة بالالاف الدولارات لتامين محيطها ليلا من هجمات داعش .

وقال عضو المجلس البلدي السابق في ناحية كنعان(25كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "3 قرى زراعية تقع ضمن قاطع بزايز كنعان جنوبي الناحية اضطر الاهالي لجمع اموال لشراء كاميرات متطورة باسعار تتراواح من 8-9 الاف دولار امريكي".

واضاف الشمري،ان "شراء كاميرات الحرارية المتطورة بات ضرورة لمواجهة هجمات داعش الليلية بين فترة واخرى مع وجود مناطق واسعة فارغة تشكل مصدر تهديد امني مباشر"، مؤكدا بان "الكاميرات تدار من قبل مفارز الشرطة المنتشرة في محيط القرى".

واشار الى ان "شراء الكاميرات هو وسيلة حماية ذاتية رغم انها تشكل عب مادي على الاهالي لكن ما باليد حيلة لان الامن ضروري في مواجهة عدو غدار يحاول استغلال اي فرصة لاستهداف الاسر الامنة" مؤكدا بان "مناطق البزايز تحتاج الى تعزيزات امنية لدرء ما تبقى من خلايا داعش النائمة وانهاء خطورتها".

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