لبنان يرد على أنباء حصوله على غاز من إسرائيل عبر مصر

2022/01/16 | 17:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية بيانا، الأحد، بشأن ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية حول توريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.

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