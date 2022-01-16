الخطابي يبحث مع نواب كربلاء التنسيق المشترك بين المحافظة والبرلمان

2022/01/16 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ كربلاء، اليوم الاحد، خلال لقائه اعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء، التنسيق المشترك بين المحافظة والبرلمان.وذكر بيان، لمكتب المحافظ، تلقته “أيرث نيوز”، ان “محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، استقبل اعضاء مجلس النواب عن محافظة كربلاء المقدسة وبحضور نائبي المحافظ الاول والثاني وقائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء”.واضاف […]

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