جوكوفيتش.. القرار الكبير بعد الترحيل

2022/01/16 | 17:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت دراما المصنف الأول على العالم، نوفاك جوكوفيتش، بترحيل نجم التنس من أستراليا على متن طائرة إلى دبي، الأحد، بعد ساعات من تأييد محكمة فدرالية لقرار الحكومة الأسترالية بترحيله عن البلاد.

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