العراق وباكستان يبحثان إعادة إستئناف الرحلات الجوية المباشرة بينهما

2022/01/16 | 17:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحثت وزارة النقل متمثلة بإدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاحد، مع السفير الباكستاني أحمد أمجد علي بحضور مدراء الأقسام المعنية ملف إعادة إستئناف رحلات الناقل الوطني بين العراق وباكستان والتي تم تحديد الثاني من شهر شباط موعداً لتسيير اولى الرحلات على أن يتم جدولتها بواقع رحلتين إسبوعياً من مطاري بغداد والنجف الدوليين […]

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