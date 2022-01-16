الخطوط الجوية تعلن موعد اولى رحلاتها المباشرة مع باكستان

2022/01/16 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحثت الشركة العامة للخطوط الجوية، اليوم الاحد، مع السفير الباكستاني لدى العراق، احمد امجد علي، العمل على انجاح اعادة استئناف الرحلات المباشرة بين العراق وباكستان، معلنة عن موعد اول رحلة مباشرة بين البلدين.وذكر بيان للخطوط الجوية، تلقته “أيرث نيوز”، ان “وزارة النقل متمثلة بإدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بحثت مع السفير […]

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