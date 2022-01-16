2022/01/16 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد مصدر امني مطلع، الاحد، بان قوات الجيش اقتحمت 3 مناطق زراعية لتعقب 7 اهداف داعشية في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "مفارز قتالية من الفرقة الاولى للجيش العراقية اقتحمت مناطق البو دلو وسحاب وطنيرة ضمن قواطع شرق وشمال شرق ديالى لتعقب 7 اهداف داعشية وفق قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية".واضاف المصدر، ان "المفارز ضبطت مضافات ومخابى للاعتدة والمتفجرات والعبوات الناسفة بالاضافة الى مواد تفجير واسلاك وقداحات تستخدم في استهداف القوات الامنية مؤكدا بان العمليات تجري وفق اهداف محددة لتعقب وانهاء خطر الخلايا الارهابية في قواطع المسؤولية بديالى".واشار الى ان "المواد المضبوطة سيتم تفجيرها من قبل الجهد الهندسي في الفرقة الاولى للجيش العراقي".وتنتشر الفرقة الاولى منذ 7 اشهر في ديالى بعد نقلها من غرب الانبار للانتشار في مواقع الفرقة الخامسة للجيش العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الجيش تقتحم 3 مناطق زراعية لتعقب 7 اهداف داعشية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الجيش تقتحم 3 مناطق زراعية لتعقب 7 اهداف داعشية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).