بعد الانفجار الهائل.. تسونامي المحيط الهادئ يبدأ بالتراجع

2022/01/16 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأ التهديد بحدوث موجات مد عالية “تسونامي” في أنحاء المحيط الهادئ نتيجة انفجار بركاني ضخم تحت البحر، في الانحسار اليوم الأحد.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الانفجار المذهل الذي حدث مساء السبت، مع تصاعد عمود من الرماد والبخار والغاز على شكل عش الغراب فوق مياه المحيط الهادئ الزرقاء، وأمكن سماع دوي صوت مرتفع في […]

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