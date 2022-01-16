2022/01/16 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، مقطعاً مصوراً لحادث استهداف منزل النائب عن تحالف تقدم والعزم عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد.

وكان قد ادان تحالف تقدم والعزم، اليوم الأحد، الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه، مطالباً بملاحقة المجاميع الارهابية المنفذة وتقديمها للعدالة.ويوم أمس، قال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، إن “مكتب النائب عبد الكريم عبطان تعرض لهجوم برمانة يدوية في السيدية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة استهدف منزل برلماني برمانة يدوية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).