2022/01/16 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، العثور على كدس عتاد في ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية وعلى ضوء معلومات استخبارية من مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت قوة من لواء المشاة الرابع في الفرقة الاولى ضمن قيادة عمليات ديالى واجب بحث وتفتيش في قرية الشيخ سحاب تم العثور خلاله على كدس للعتاد يحتوي على :

١.



عتاد SPG9 عدد ١٨ صاروخ٢.



عتاد هاون ٨١ ملم عدد ٢٤ قنبرة٣.



عتاد قاذفة RBG7 عدد ١٨ صاروخ ضد الدرع٤.



اشرطة عتاد MG3 عدد ٨٥.



اشرطه عتاد ففتي كال عدد٢٦.



حمالة قاذفة٧.



كبسولة صاروخ هاون ٨١ ملم عدد ٦ ".وأشارت إلى أنه "تم اتلاف العتاد والمواد المضبوطة من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".

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