العمليات المشتركة: خطة بمحورين لمعالجة الفراغات الأمنية بين المركز والإقليم

2022/01/16 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تفاصيل خطتها الأمنية لمعالجة الفراغات بين المركز والإقليم.

وحدد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري أسبقيتين لمعالجة الفراغات الأمنية بين الإقليم والمركز، الأولى هي العمليات المشتركة بين الجيش والبيشمركة وتبادل المعلومات الاستخبارية والاستطلاع المسلح بهذه المناطق، مع وجود مراكز التنسيق المشترك.



واضاف ان الأسبقية الثانية، هي تشكيل لواءين مشتركيْنِ من الجيش والبيشمركة.

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