المحكمة الاتحادية تحدد الاربعاء المقبل موعدا للنظر في دستورية الجلسة

2022/01/16 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت المحكمة الاتحادية العليا ،يوم الاربعاء، المقبل موعدا للنظر في الدعويين المقدمتين حول دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب.

وقالت المحكمة في بيان ان الجلسة ستعقد في الساعة التاسعة من صباح الاربعاء الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري للنظر في الدعوتين المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة .

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