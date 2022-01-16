تضارب في أقوال المسؤولين الايرانيين بشأن أصوات التفجيرات غربي البلاد

2022/01/16 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدلى عدد من المسؤولين الايرانيين بتصريحات متناقضة حول طبيعة أصوات التفجيرات التي سمعت في عدد من مدن غربي البلاد.

وفي الوقت الذي قال فيه مساعد وزير الداخلية ومسؤول في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ان تلك الاصوات تعود الى الرعد فإن مساعد محافظ همدان مهدي باب الحوائجي أكد ان أصوات الانفجارات ناتجة عن تدريبات تجريها القوات المسلحة.

وكانت مصادر محلية قد ذكرت ان سكان مدن في غربي ايران ومن بينها كرمنشاه وهمدان وسنندج قد أصابهم الفزع نتيجة سماع أصوات وصفت بالرهيبة والمتوالية.

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