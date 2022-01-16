بالتفاصيل.. المحافظات والمناطق المشمولة بالثلوج والأمطار خلال الساعات المقبلة

2022/01/16 | 17:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حدد المتنبئ الجوي صادق عطيه، الاحد، المناطق والمحافظات المشملة بتساقط الأمطار والثلوج خلال الساعات المقبلة، محذرا من انخفاض حاد في درجات الحرارة في عموم البلاد.وقال عطيه، في منشور على صفحته بالفيسبوك اطلعت عليه /المعلومة/ إن “توقعات الامطار مساء اليوم والليلة لغاية صباح الاثنين ستشمل مناطق واسعة من نينوى وصلاح الدين واربيل وكركوك […]

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