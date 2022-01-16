كاريكاتير اليوم.. حلم ميناء الفاو الكبير

2022/01/16 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكرة الكاركاتير تدور حول العراقيل والمماطلة.

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