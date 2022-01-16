العيداني يوجه باجراء قرعة توزيع الاراضي على مختلف شرائح ابناء البصرة

2022/01/16 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه محافظ البصرة، اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، باجراء القرعة الخاصة بتوزيع الأراضي لمختلف الشرائح المستحقة في المحافظة .وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص خلال الاجتماع الذي عقده هذا اليوم مع بعض اعضاء لجنة السكن انه “تم التوجيه خلال الفترة القليلة المقبلة بأجراء قرعة توزيع الأراضي السكنية […]

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