محترف لبناني يعزز صفوف النوارس

2022/01/16 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء الرياضي، تعاقده مع المحترف اللبناني محمد قدوح للدفاع عن الوان الفريق الموسم الحالي.وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الزوراء اكملت اجراءات التعاقد مع المحترف اللبناني محمد قدوح بعقد يمتد حتى نهاية الموسم”.واوضح ان “قدوح سيشارك مع المنتخب اللبناني في تصفيات […]

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