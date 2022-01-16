شرطة ميسان تمنع دخول الاحداث دون سن (18) سنة في المقاهي وصالات البلياردو

2022/01/16 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة محافطة ميسان، اليوم الاحد، منع دخول الأحداث والأطفال دون الـ 18 من العمر إلى المقاهي وصالات البلياردو، فيما حذرت أصحابها.وذكرت الشرطة في ببان تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذاً لتوجيهات قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي )، مفارز مركز شرطة الإحداث وبإشراف ضابط المركز العقيد […]

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