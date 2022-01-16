2022/01/16 | 17:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wkD_sXUfsRQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع عمار برهان | المحاضرون المجانيون وجهود لشمولهم بقرار 315) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع عمار برهان | المحاضرون المجانيون وجهود لشمولهم بقرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).