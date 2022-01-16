النقل تحدد موعد انطلاق أول رحلة مباشرة بين العراق وباكستان

2022/01/16 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بحثت وزارة النقل متمثلة بإدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الاحد، مع السفير الباكستاني أحمد أمجد علي ملف إعادة إستئناف رحلات الناقل الوطني بين العراق وباكستان.وقالت الشركة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “الثاني من شهر شباط سيكون موعداً لتسيير اولى الرحلات بين البلدين على أن يتم جدولتها بواقع رحلتين […]

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