الكاظمي يستقبل وزير خارجية ليتوانيا لاندسبيرك

2022/01/16 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الاحد، وزير خارجية ليتوانيا كاربيل وس لاندسبيرك.

وبحث الجانبان سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية.

من جانبه عبر وزير الخارجية الليتواني عن امتنان حكومته للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية..



وأشار إلى استعداد ليتوانيا للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين إليها عبر التنسيق المشترك مع السلطات العراقية المختصة، وكذلك العمل معالجة معوقات استئناف الرحلات المباشرة للخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا.

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