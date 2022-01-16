وزير العمل: ملف الطفولة في العراق يواجه تحديات كبيرة

2022/01/16 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاحد، ان ملف الطفولة في العراق يواجه تحديات كبيرة، لافتا الى انه بحاجة لتضافر الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من اجل تلبية الاحتياجات الاساسية لهذه الشريحة المهمة.وذكر المكتب الاعلامي للوزير تلتقه وكالة ايرث نيوز، ان “الركابي استقبل الفنان هاشم سلمان يوم الأحد الموافق 16-1-2022، […]

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