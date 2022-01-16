الهجرة غير الشرعية تتصدر أجندة لقاء بارزاني بالسفير البريطاني في أربيل

2022/01/16 | 17:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأحد، مع السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون قضية المهاجرين، وضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية التابعة لحكومة الإقليم والحكومة البريطانية لوضع حد للهجرة غير الشرعية.

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وذكر بيان لحكومة الإقليم، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 كانون الثاني 2022)، أن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون".

وأضاف أنه "في اللقاء، الذي حضره القنصل العام البريطاني في إقليم كردستان ديفيد هانت، جرى التباحث حول آخر المستجدات والتطورات في العراق ما بعد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب والجهود المبذولة لتشكيل حكومة عراقية جديدة".

وأكد الجانبان على "أهمية تشكيل حكومة تخدم جميع المواطنين والمكونات العراقية، وتعمل على حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وفي جانب آخر من الاجتماع، "تم التطرق إلىقضية المهاجرين مع الإشارة إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسات المعنية التابعة لحكومة إقليم كردستان والحكومة البريطانية، ولا سيما في مكافحة الجريمة المنظمة ووضع حد للهجرة غير الشرعية".

كذلك تناول الجانبان، "الإصلاحات التي تجريها حكومة الإقليم، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبالأخص في مجال الاستثمار".

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