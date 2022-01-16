تعرف على تشكيلة العراق لمواجهة اوغندا

2022/01/16 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني

زيليكو بيتروفيتش، الأحد، عن قائمة

اُسوُد الرافدين تحضيراً لمباراة

اوغندا المقرر اقامتها في الحادي

والعشرين من الشهر الحالي في ملعب

المدينة.

وضمت القائمة كلاً من “علا

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