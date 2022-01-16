وكيل وزارة الثقافة د. ابو رغيف يناقش الاستعدادات النهائية لانبثاق نادي المثقفين في العراق

2022/01/16 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث د.نوفل ابورغيف وكيل وزارة الثقافة

والسياحة والأثار مع الفريق

التأسيسي لــ (نادي المثقفين في

العراق الاستعدادات النهائية

و اهم الخطوات واليات العمل اللازمة

للاعلان عن انبثاقه بحضور نخبة من

الاك

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