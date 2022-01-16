مؤسسة الاخاء الخيرية في كربلاء تنفق مايقارب مليون ونصف المليون دولار على الايتام والفقراء خلال العام الماضي

2022/01/16 | 17:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت مؤسسة الاخاء الخيرية لرعاية

الايتام والمتعففين في كربلاء ما

يقارب مليون ونصف المليون دولار على

شريحتي الايتام والفقراء لتشمل اطفال

المناطق المحررة في صلاح الدين خلال

العام الماضي 2021.

وقال مدي

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