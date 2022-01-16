خبير يحدد 3 عوامل وراء ارتفاع أسعار النفط

2022/01/16 | 17:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال خبير النفط، فهد بن جمعة، إن سوق النفط يتميز تاريخياً بوجود دول لديها طاقة إنتاجية كبيرة ودول أخرى أصغر حجماً تنتج بأقصى حد لها، ومع بداية جائحة كورونا حدث ضعف في الاستثمارات النفطية، ولم تكن بالمستوى المطلوب وهو ما يؤثر في الطاقة الإنتاجية لتلك الدول.وأضاف فهد بن جمعة، في مقابلة إنه […]

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