دولة القانون: تمسك القوى بقرارها سيفشل العملية السياسية

2022/01/16 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف دولة القانون من انهيار وفشل العملية السياسية في العراق بسبب تمسك القوى السياسية بقرارتها بعيدا عن خلق توازن سياسي.

وذكر نائب عن الائتلاف جاسم العلوي إن هناك فرصة كبيرة للقوى السياسية الممسكة بالقرار للتنازل عن المصالح الخاصة وكسب الشركاء لخلق توازن سياسي على المدى البعيد مشيرا الى ان تهمش الأطراف السياسية يخلق عملية سياسية غير متوازنة ومهددة بالفشل والانهيار على حد تعبيره.

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