تحالف تقدم والعزم يدعو إلى حماية العمل السياسي من الإرهاب

2022/01/16 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر تحالف تقدم والعزم الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه لأسباب قال إنها مكشوفة للجميع.

ودعا التحالف في بيان الى ملاحقة المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر النائب عبد الكريم عبطان وتقديمها الى العدالة..



مبينا ان استخدام هذه الأساليب الاجرامية لن تثني التحالف عن توجهه في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الاجندات المشبوهة وخالية من السلاح المنفلت.

ودعا التحالف الحكومة وجميع المؤسسات الامنية الى حماية العمل السياسي من الإرهاب والسلاح المنفلت حفاظا على السلم الأهلي.

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