2022/01/16 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الأمن الوطني يعلن قتل أحد تجار المخدرات والقبض على آخر في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلن قتل أحد تجار المخدرات والقبض على آخر في كركوك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلن قتل أحد تجار المخدرات والقبض على آخر في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).