2022/01/16 | 18:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الأحد، استمرار نظام الدوام بالنسبة للمدارس في ظل الأزمة الوبائية الجديدة.

وقال وكيل الوزارة عادل البصيصي في تصريح، 16 كانون الثاني/يناير، إنّ "وزارة الصحة اتخذت عدة تدابير للتعامل مع وباء كورونا تمثلت بالدوام الحضوري لـ 4 أيام والإلكتروني ليومين، لتقليل الزخم في الصفوف وتحقيق التباعد".

وأضاف البصيصي، أنّ "التربية اتخذت تدابير أخرى تتعلق بنشر الدروس على التلفزيون التربوي وفق جدول معد لجميع الصفوف ضمن نطاق التعليم الإلكتروني لتجاوز مشكلة الإنترنت الضعيف، وتم توزيع الجدول على المديريات العامة، على أن تطرح نهاية كل أسبوع مجموعة من الأسئلة من خلال اللجان المعنية ويمنح الطلبة فرصة الإجابة عليها".

اقرأ/ي أيضًا: التربية: دخول "أوميكرون" للعراق لا يهدد العملية التعليمية

وأضح وكيل الوزارة، أنّ "الوزارة اتخذت إجراءً بتكريم الطلبة الذي يستمرون بالإجابة، حيث كان التفاعل ممتازًا"، مبينًا أنّ "المديريات والمدارس لها أيضًا قنواتها الخاصة على التلغرام وغيره من التطبيقات، والتي تسمح للمعلم بمراجعة المواد مع طلبته".

وأكّد البصيصي، أنّ "الفريق الوزاري بدوره منح موافقات لبعض المنصات الإلكترونية بالعمل بعد توفر الشروط، مع تفعيل منصة نيوتن التابعة لوزارة التربية"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة عمدت إلى توفير اللقاحات للهيئات التدريسية والطلبة من المشمولين باللقاح في المرحلتين الثانوية والإعدادية، وشددت على وجوب لبس الكمامة والتباعد وتوفير المطهرات والمعقمات وبالاتفاق مع مديريات الدفاع المدني وبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني".

وعدّ البصيصي، أنّ "الوزارة نجحت بعد سنتين من تجربة الدوام الإلكتروني إلى حد كبير في مواصلة العملية التربوية"، معربًا عن أمله بأن "يقبل العراقيون على اللقاح لضمان تقليل انتشار الفيروس وإكمال العام الدراسي بانسيابية".

اقرأ/ي أيضًا:

"أوميكرون" يقتحم العراق..



5 حالات في دهوك

توضيح من صحة دهوك بشأن أول المصابين بـ"أوميكرون" في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تؤكد استمرار نظام الدوام الحضوري في المدارس) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تؤكد استمرار نظام الدوام الحضوري في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).