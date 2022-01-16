رئيس حزب المحافظين شعر بـ

2022/01/16 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حزب المحافظين، أوليفر دودن، إنه شعر بـ"الاشمئزاز" تجاه فضيحة تنظيم حفلات في مقر الحكومة البريطانية عشية جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وتزامنا مع قيود الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، حسب قال لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد.

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