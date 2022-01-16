الخزعلي: دعم تركيا للحلبوسي هو ثمن صمته على التوغل العسكري

2022/01/16 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي، الاحد، أن تركيا تدخلت في الشأن العراقي الداخلي لدعم محمد الحلبوسي في الحفاظ على منصبه.وقال الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “تركيا تدخلت سياسياً لابقاء محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان في دورة ثانية، وتوغلت عسكرياً للسيطرة على بعض الأراضي العراقية “مشيرأ الى أن “دعم تركيا للحلبوسي هو ثمن صمته على […]

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