نائب عن بدر: الاكراد خالفوا الاتفاق وعلى “الشيعة” تشكيل الكتلة الاكبر والا..

2022/01/16 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم النائب عن كتلة بدر، حسن الكعبي، اليوم الاحد، القوى الكردية بمخالفة الاتفاق مع الاطار التنسيقي، فيما دعا القوى الشيعية الى التوافق لتشكيل الكتلة الاكبر.وقال الكعبي لـ”ايرث نيوز”، ان “المباحثات السياسية بعد جلسة البرلمان الاولى وصلت لطريق مسدود، الا ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري وبمباركة من الاطار التنسيقي اعاد الروح الى […]

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