بدء تساقط الثلوج في مركز ومحيط مدينة السليمانية (فيديو)

2022/01/16 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت مدينة السليمانية، مساء الأحد، تساقطاً للثلوج في مركز وأحياء ومحيط المحافظة.

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وغطت الثلوج قمم الجبال والشوارع الرئيسة في المدينة، فيما انخفضت درجة الحرارة إلى 4 مئوية.

وتشهد المحافظة أمطاراً شبه مستمرة منذ نهاية الأسبوع الماضي.

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