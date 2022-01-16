الكتابة الخضراء بـ

2022/01/16 | 18:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مشتركة مع التيار الصدري، بهدف حل الانسداد السياسي والخلاف حول الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب عن الاطار محمد القدري، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتجاوز الازمة الحالية والذهاب بكتلة شيعية متماسكة لتشكيل الحكومة الجديدة".

وكشف القدري أن "القوى السياسية تعمل حاليا على اطلاق مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الاطراف الشيعية، كون الوضع الحالي لا يتحمل خلافات سياسية".

وأكد أن "ذلك لإزالة الاحتقان لكون الشارع يتأثر بالخلافات السياسية التي لا تخدم المواطن".

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