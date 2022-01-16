توضيح من الدفاع بشأن “طلب صرف الاستحقاقات المالية المستقطعة”

2022/01/16 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت أحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عار عن الصحة يخص (طلب صرف الاستحقاقات المالية المستقطعة)، واذ تؤكد وزارة الدفاع أن هذا الخبر غير صحيح، تبين أن موضوع طلب صرف الاستحقاقات المالية المستقطعة تقدمت به عدد من الشركات بشكل رسمي عبر سلسلة المراجع، وشكلت لجان رسمية ومركزية لدراسة تلك الطلبات وفق القوانين والتعليمات النافذة.[…]

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