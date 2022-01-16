تعرف على المحافظات والمناطق المشمولة بالثلوج والأمطار خلال الساعات المقبلة

2022/01/16 | 18:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المتنبئ الجوي صادق عطيه، الاحد،

المناطق والمحافظات المشملة بتساقط

الأمطار والثلوج خلال الساعات المقبلة،

محذرا من انخفاض حاد في درجات الحرارة

في عموم البلاد.

وقال عطيه، في منشور على صفحته

بالفيسب

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