الخطوط الجوية العراقية تحدد بعض الاستثناءات من شروط السفر الجديدة

2022/01/16 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت الخطوط الجوية العراقية، الأحد، متطلبات السفر الصحية، مشيرة إلى المستثنين منها.وقالت الشركة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الى المسافرين الكرام الراغبين بالسفر على متن طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، نود أن نعلمكم بضرورة الالتزام بالمقررات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران المدني العراقي والمتضمنة …

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