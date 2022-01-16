عين الاختلاف نصوص شعرية على عتبة الفلسفة - محمد الهلالي

2022/01/16 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الهلالي عَـــــيْـــنُالاِخْتِلَافْ (نُصوصٌ شِعْريَة) عنوان الكتاب: عَينُ الاِختِلاف (نُصوصٌ شِعْريّة)المؤلف: محمد الهلاليالطبعة: الأولى – 2021الإيداع القانوني: ردمك: لوحة الغلاف: روحي فيك (Soul Connexion)، مريم والسات Meryem Oussatالناشر: مجلة الحرية مطبعة: "الرباط نت"صدر للمؤلف:الشعر: 2008: "اشتهاء القرب والب ......





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