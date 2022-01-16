طفل عمره 14 عامًا يواجه تهمتين بالقتل.. هذا ما حدث

2022/01/16 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه طفل عمره 14 عامًا تهمتين بالقتل في ولاية واشنطن، بعد إطلاقه النار على عجوز وحيازته غير القانونية لسلاح، فينا لا تزال دوافعه غير معروفة.

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