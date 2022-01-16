خطر عدم الاعتناء بنظافة الأسنان.. تحذير طبي عراقي من أمراض في القلب والشرايين

2022/01/16 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- عماد عطاحذر نقيب أطباء الاسنان السابق فخري الفتلاوي، اليوم الأحد، من الاستهانة بنظافة الأسنان وعدم الاعتناء بها، مبيناً أن الحفاظ عليها نظيفة يقي الإنسان من أمراض خطيرة في القلب والشرايين.وقال الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الاعتناء بصحة الأسنان مهم جداً ليس فقط للحفاظ عليها بل كذلك لأن معظم أمراض القلب والشرايين من الممكن أن يكون مصدرها 30 نوعاً من البكتيريا والفطريات تجد لها بيئة للتكاثر أن بقيت الأسنان دون عناية وتنظيف إذ إن من الضروري جداً تفريشها بالشكل الصحيح بعد الأكل".وأضاف، أن "هناك علاقة وثيقة بين الأسنان والأمراض القلبية والكثير من أمراض القلب وخصوصا بالأوعية الدموية من الممكن أن يكون مصدرها بكتيريا الفم، وكلما قللنا أعداد البكتيريا في الفم بالتفريش المستمر كلما ضمنا أن تبقى البكتيريا بنسبة مفيدة لأن زيادتها عن الحد الطبيعي تسبب أمراضا تضرب انسجة الجسم وهذا الأمر مثبت علميا".وأشار إلى أن "التدخين كذلك له أثار سلبية على اللثة ومن الممكن أن يُحدِث تكلسات لتتحول إلى بؤرة للفطريات والالتهابات"، داعياً كبار السن إلى عدم التحرج من زيارة طبيب الأسنان لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات والأمراض".ونصح الفتلاوي بوجوب الاستعانة بفرشاة أسنان ناعمة وعدم تفريش الأسنان بأدوات اخرى لأنها من الممكن أن تؤذي (مينا الأسنان) وتسبب كذلك بجروح اللثة، لافتا إلى أن "استخدام الملح في تفريش الأسنان أمر جيد للحفاظ على صحتها لأنه يقوم بقتل البكتيريا والفطريات في الفم".وأكد "كلما كانت صحة الفم جيدة والأسنان نظيفة كلما كان الطعام الذي يتناوله الإنسان محافظاً على جودته لأن مضغ الطعام يبدأ من الفم ومنه يدخل لجوف الجسم".

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